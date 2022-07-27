Запчасти для металлообрабатывающих станков производства СССР, оснастка и инструмент

Ассортимент, который мы предлагаем

Люнеты к токарным станкам.

Головки ВШГ.

Плиты поверочные.

Сверла, метчики, плашки, фрезы, долбяки для станков.

Коробки переключения скоростей и многое другое.

Как мы работаем

Тщательный подбор материалов.

Современное оборудование.

Архив технической документации.

Контроль качества на каждом этапе производства.

Тестирование всех произведенных деталей.

Квалифицированный штат сотрудников.

Как заказать запчасти и узлы для металлообрабатывающего станка?

Внимательно изучите описание, убедитесь, что именно эта деталь подходит.

Нажмите кнопку «купить» для оформления заказа. Заполните появившуюся форму, указав количество и адрес доставки.

Оплатите покупку по предоставленным реквизитам.

Мы быстро обрабатываем заявки, отправляя заказ по указанному адресу. Гарантируем, что придет именно та деталь, которая Вам нужна. Если у Вас возникли появились вопросы или сомнения, обратитесь к нашему представителю. При необходимости он предоставит документацию, подтверждающую высокое качество.

Почему выбирают нас?

Предоставляем в продажу запчасти для металлообрабатывающих станков СССР. Мы являемся производственным предприятием, занимающимся ремонтом металлообрабатывающего оборудования. Также поставляем запчасти и узлы для станков. Гарантируем не только широкий выбор готовых изделий, но и возможность изготовления индивидуальных деталей.На нашем сайте предоставляется широкий ассортимент запчастей и узлов для различного оборудования. У нас можно купить:Мы постоянно расширяем ассортимент для наших клиентов. Предоставляем профессиональную консультацию по подбору комплектующих в зависимости от модели, года выпуска и других особенностей металлообрабатывающего станка.Наша компания сама производит все предоставляемые запчасти и комплектующие. Для этого у нас работает завод с производственной площадью в 2000 м2. Выпуск запчастей на станки производится по самым высоким стандартам качества:Мы имеем техническую документацию не только на новые станки, но и те, что были сняты с производства. Особенно тщательно храним архив по оборудованию, выпущенного во времена СССР. Это позволяет нам создавать все необходимые запчасти в полном соответствии требованиям станков.Мы предоставляем развернутую информацию по комплектующим для металлообрабатывающих станков. На странице каждого узла или запчасти предоставляются все его технические характеристики, описание и к каким моделям оборудования они подходят. При необходимости Вы всегда можете обратиться к нашему представителю за помощью.Все изготовленные нами детали продуманы и полностью соответствуют техническим требованиям оборудования и агрегатов. При производстве используем высококачественное сырье, что обеспечивает долговечность работы каждой детали.Для удобства каталог разделен на оптимальные категории. Используйте их для фильтрации товаров и быстрого поиска нужной детали или узла.Мы предоставляем удобные способы оформления заказа. На сайте вы можете выбрать любую деталь из каталога и оформить заявку. Для этого:Качество и цена – ключевые преимущества нашей компании. Мы отслеживаем производство каждой детали, предотвращая появления брака. Проверка качества начинается с подбора сырья для изготовления, прохождения каждого его этапа. Тестирование проводится после производства детали. Перед отправкой выполняется дополнительная проверка. Это обеспечивает гарантию доставки качественных запчастей для металлообрабатывающего оборудования.За счет того, что мы сами являемся производителем, Вы не переплачиваете за услуги посредника. Это минимизирует Ваши расходы на покупку деталей. На многое металлообрабатывающее оборудование купить запчасти сложно. Однако у нас они всегда в наличии и под заказ. Нашим клиентам мы предоставляем удобные способы оплаты. При необходимости отправим реквизиты. Есть наличный и безналичный расчет.Квалифицированная консультация от нашего представителя, быстрая обработка заявок, возможность оформления индивидуальных заказов – еще одни преимущества нашей компании.